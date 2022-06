El campo advierte por la falta de gasoil en Entre Ríos

Un relevamiento realizado por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) da cuenta de que en todos los departamentos de la provincia hay algún tipo de restricción al acceso de combustible, principalmente al gasoil.

Alfredo Bel, integrante de la FAA Delegación Entre Ríos, expresó al respecto: “Lamentablemente Entre Ríos no escapa de la situación del resto del país, generalmente los primeros días del mes con respecto a los cupos suelen normalizarse y en esta oportunidad no ha pasado”, agregó “hoy concretamente estamos en una situación donde no está garantizado el abastecimiento ni para las actividades productivas ni para el transporte” finalizó.