El camino nos lleva a Puerto Madryn, en la provincia de Chubut

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino elegido de nuestro país es Chubut y los variados lugares que nos regala la provincia, entre ellos, Puerto Madryn.

Para conocer todas las particularidades que ofrece la ciudad, conversamos con Adrián Gelves, Director de Promoción y Marketing de la Secretaría de Turismo Municipalidad de Puerto Madryn.

“Nuestra campaña de verano es: Tenemos todo lo que no todos tienen, haciendo mención a las múltiples opciones de actividades y atractivos que hay”. “Mira si será sabia la naturaleza que supo distribuir a lo largo de todo el año, la presencia de las distintas especies en la costa de Madryn y Península Valdés para que cada una tenga su protagonismo”.

Gelves dio precisiones sobre las excursiones que pueden hacer quienes visiten la ciudad chubutense este verano así como el patrimonio natural que existe allí y que es “nuestra gallina de los huevos de oro”.

También, otro eje de la charla estuvo vinculado a la gastronomía e incluso la existencia de viñedos

“Madryn comestible es un as bajo la manga que se intensifica durante el verano y lo hacemos con mayor frecuencia, una convocatoria a productores gastronómicos locales”.

Por otro lado, siguiendo el recorrido por la ruta 60, en la provincia de Buenos Aires, nos detenemos en Huanguelén, en el sudoeste de la pampa bonaerense, donde se esconde una historia peculiar.

En Comer, beber y viajar dialogaron con Alejandrina Pérez Bravo, propietaria de la vieja estación de servicio YPF que se convirtió en un hostel para turistas, a 474 km de CABA.

Así, la antigua expendedora, donde se cargó combustible desde 1940, se transformó en “La Torre”, un hospedaje innovador con más de 85 años de historia.