El calor extremo se intensifica y mantiene en alerta a gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este martes sobre el avance de una masa de aire cálido que afecta a gran parte del país y mantiene bajo alerta a distintas regiones por temperaturas extremas y tormentas. El fenómeno impacta especialmente en el centro y norte de la Argentina, mientras que en sectores de la Patagonia y La Pampa rige el nivel más alto de vigilancia meteorológica por calor extremo.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino señaló en Ramos generales que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24, con aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche. En la provincia de Buenos Aires, las marcas alcanzan los 32 grados, con condiciones similares y la probabilidad de ráfagas intensas durante la noche del miércoles, mientras que las precipitaciones se concentrarían entre el jueves y la primera mitad del viernes.

En el resto del país, las temperaturas se mantienen elevadas con máximas que alcanzan los 35 grados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, y registros superiores a los 30 grados en Tucumán, Misiones, La Rioja, San Juan y San Luis. En la Patagonia, en tanto, los valores son más moderados, aunque el oeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el este de Neuquén se encuentran bajo alerta roja, una categoría que, según el SMN, implica riesgos para toda la población, incluso para personas sin condiciones de salud preexistentes.

Además del calor, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en el noroeste de San Luis y el noreste de Mendoza, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo y ráfagas de viento significativas. Los especialistas remarcaron que la persistencia de estas condiciones exige extremar los cuidados, especialmente entre los grupos de riesgo, ante un escenario de calor prolongado y episodios de inestabilidad.