"El Cabildo de Buenos Aires tiene una proyección en la historia nacional muy importante"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta ocasión, Cultura Nacional contó con la visita de Horacio Mosquera, Director del emblemático Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.

También, se hizo presente la directora nacional de Elencos Estables, Maru Bolatti.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Horacio Mosquera enumeró las diferentes actividades organizadas este año, con motivo de los 300 años de la construcción del Cabildo de Buenos Aires.

“Este fue el eje de todo el trabajo del año de todo el equipo del Museo. Fuimos planificando varias cosas, se hicieron ruedas de lectura y un curso de historia de los Cabildos”, entre otras.

Unas de las propuestas, es la exposición `Cabildos, afectos patrióticos´ que se inaugura el 20 de noviembre y “trata sobre los cabildos en la América colonial”, recorre su historia en tanto testigos de fundación y transformación social.

También, para el 15 de noviembre está previsto un “Baile Patriótico” nocturno en el Cabildo y como a principios del siglo XIX, que incluirá danzas, gastronomía y más actividades especiales.

Por otro lado, Mosquera, que es profesor de Historia Regional Argentina y de Historia Latinoamericana, develó parte del proceso de construcción del Cabildo que se remonta a 1682.

“En 1725 empiezan los preparativos de construcción que terminan en 1765, fueron cuarenta años de idas y vueltas para lograr ese edificio muy importante. Trabajaron indígenas, personas esclavizadas, gente que sabía del oficio, los arquitectos eran lo mejor que había en el virreinato del Perú”.

Recordó que “de lunes a viernes hay visitadas guiadas a las 11 y 15.30; sábados y domingos con más horarios y las que se pactan con las escuelas”.

Identificó “tres públicos principales que tienen que ver con el turismo internacional, el nacional y el público infantil o estudiantes escolares”.

“El Cabildo recibe a lo largo de todo el año entre 500 y 600 mil personas, es un número grande, sin duda es el primer museo histórico. Tiene una proyección en la historia nacional muy importante”.

En otro tramo del programa, Cultura Nacional conversó con la directora Nacional de Elencos Estables, Maru Bolatti, quien desde hace nueve años ocupa ese cargo.

“La Dirección Nacional tiene nueve elencos nacionales a cargo, y dos escuelas de formación. Somos casi mil personas en Elencos Estables”. “Pertenecer a la Secretaría de Cultura para mí es un honor y un orgullo, lo siento desde el amor. Promover a estos elencos, que tienen artistas de todo el país, es un lujo”.