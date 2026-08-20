El Bomarzo de Ginastera

La ópera Bomarzo, basada en la novela homónima de Manuel Mujica Laínez contó con libreto del propio escritor. Premiada y mundialmente reconocida, con música de Alberto Ginastera, se estrenó en Washington en 1967 ya que su presentación en el Colón fue prohibida por el gobierno de facto del general Onganía. Recién en 1984 la ópera fue estrenada en el Teatro Colón. Los invitamos a escuchar varios fragmentos de sus segundo acto.

Industria Nacional. De lunes a viernes a las 22.

Textos y selección musical: Claudio Castro.

Locución: Carolina Guevara.

Detalle de una de las tantas estatuas de los 'Jardines de Bomarzo'.