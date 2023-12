El bloque de diputados de UpP presentó proyecto para financiar obra pública

El diputado nacional Christian Zulli (UxP) junto a otros legisladores nacionales presentó un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación para crear un fondo especial destinado a la obra pública que será con las retenciones de la exportación de soja. "Lo que se hace es tomar un coeficiente en base a una repartición, que va por partes iguales a todas las provincias", detalló.

DESCARGAR

CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DE 2023. El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Corrientes, Christian Zulli, firmó un proyecto de Ley para la creación de recursos económicos que sean destinados exclusivamente a la obra pública en todo el país.

Se trata del: Fondo Federal para el Desarrollo Nacional, con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. Fue presentado en la mesa de entradas del Congreso de la Nación y será tratado desde el 1 de marzo de 2024 cuando inicie el periodo de sesiones ordinarias del parlamento argentino.

"Se ocuparían los cupos de exportación, las retenciones por exportaciones de soja, tenemos la intención de tomar de ahí para financiar el fondo federal de desarrollo. Se financiará con el 60% del total recaudado en concepto de derechos de exportación de la soja, en todas sus variedades y sus derivados", explicó Zulli.

A su vez, el legislador correntino, comentó: "Lo que se hace es tomar un coeficiente que se hace en base a una repartición, que va por partes iguales a todas las provincias, y se toma en cuenta la población de cada provincia, las necesidades básicas insatisfechas y un 20% se toma en cuenta la producción en toneladas de soja que tiene la provincia"; y señaló: "además esa masa se tiene que distribuir por municipios, que no puede ser menor al 30%".

Asimismo, el diputado peronista, indicó: "se lleva adelante desde la dirección del bloque, siempre hablar y debatir con otros compañeros de banca es bueno para llegar a un acuerdo y apoyo".

En el artículo 4 del proyecto se establece: Las Provincias que expresen su adhesión, y que en consecuencia, resulten beneficiarias del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional, deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que se les destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca significar un reparto inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del total de los fondos que a la Provincia se destinen por su adhesión a esta norma”.

Fundamentos

El diputado nacional Christian Zulli detalla en los fundamentos del proyecto: “Entre las primeras medidas del presidente y el ministro de economía y ex presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) Luis Caputo se encuentra la decisión, no solo de mantener las retenciones y aumentar la imposición exigible, sino también su extensión a productos que no estaban alcanzadas por las mismas. Siendo obvio, por lo tanto, el aumento en los ingresos del estado nacional”.

Sobre esa base de fundamentación el legislador correntino plantea que “se torna necesario entonces proponer alternativas desde el ámbito legislativo, cuya representación nace de las elecciones generales del 2021 y las elecciones generales del 22 de octubre del 2023, donde más allá del cogobierno que se creó entre el partido político del presidente electo y la coalición dirigencial que saliera tercera en las generales del 2022, debemos someter al debate verdades relativas, en busca de una síntesis superadora. Esta propuesta no busca erigirse como la única solución, sino como una posible solución diferente a ir a contramano de lo decidido no hace más de 3 meses en debate parlamentario y con el voto positivo del actual mandatario”.

Agrega que Con ese espíritu, el presente proyecto de ley tiene como objetivo la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional destinado a dotar a las provincias de recursos para inversión y financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura existente para potenciar la competitividad de las economías regionales”.

El proyecto indica que “durante los últimos 4 años fruto del trabajo en conjunto del ministro del Interior Eduardo de Pedro y las provincias se cuenta con un banco de proyectos consensuados que lejos de estar terminado puede ser desarrollado también bajo la óptica del actual gobierno. Obras viales, hídricas, portuarias, y de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda, de generación de tierra para afrontar el grave déficit habitacional, ya sea en ámbitos urbanos o rurales son necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad de las personas jurídicas, que en armonía, puedan generar paulatinamente un desarrollo virtuoso para reducir las inequidades existentes en las vidas de las personas y 4 en el desarrollo de la producción de bienes y servicios sin la necesidad de provocar daño donde se necesita promoción y protección”.