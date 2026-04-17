El BID anunció un fondeo récord para Argentina y otra garantía por deuda

El Banco Interamericano de Desarrollo prevé otorgar a la Argentina un financiamiento récord que podría superar los US$ 7.200 millones en 2026, además de una garantía por 550 millones.

“Nuevo respaldo a la Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos“, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta de X.

El apoyo del BID fue conseguido por Caputo en una reunión que mantuvo en Washington con su presidente, Ilan Goldfajn, en la sede del FMI, en la Asamblea de Primavera del organismo y el Banco Mundial.

El BID prevé más de US$ 5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen "financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$ 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales", precisó el organismo.

Además, BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta inversiones por alrededor de US$ 2.200 millones.

Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de US$ 5.000 millones, destacaron desde la entidad que preside Ilan Goldfajn.

La garantía por US$ 550 millones del BID se sumará a los US$ 2.000 millones que este jueves prometió el Banco Mundial; y a un eventual anuncio similar de la CAF.