Hace 210 años, un 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma, Rossini estrena El barbero de Sevilla, sencillamente, una de las comedias operísticas más maravillosas de la historia. Los invitamos a escuchar su celebérrima obertura, por la Orquesta Sinfónica de Praga, bajo la dirección de Christian Benda.

Además, el 20 de febrero de los siguientes años

1626 en Londres, muere John Dowland, compositor, cantante y laudista inglés, para muchos, el más notable de la música secular del período isabelino.

1653 muere Luigi Rossi, un compositor italiano del barroco temprano, cuyo Orfeo, fue la primera ópera en ser representada en París, en 1647.

1724 en Londres, Handel estrena Giulio Cesare, la que, en definitiva, habría de ser su ópera más perdurable.

1827 en un concierto asombroso, en Stettin, en la Pomerania polaca, Mendelssohn, con 18 años recién cumplidos, estrena la Obertura Sueño de una noche de verano, el Concierto para dos pianos y orquesta en la menor y, además, tocó, de memoria, la Sonata Hammerklavier de Beethoven.

1953 en Milán, nace Riccardo Chailly, un director de orquesta de amplísima trayectoria y que, en la actualidad, es el titular de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.

1996 muere Toru Takemitsu, el más célebre y reconocido de los compositores japoneses, que supo combinar con particular fortuna los principios de la música occidental con elementos propios de la tradición musical japonesa y que dejó un amplísimo corpus que incluyen sus muy conocidas bandas de sonido para el cine.