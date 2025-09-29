El Banco Nación lanzó una promoción para potenciar el turismo en todo el país

El Banco Nación anunció una promoción con 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 20% para financiar viajes y otros servicios vinculados al turismo.

Las promociones son para las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación e incluyen beneficios como la financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés de compras en agencias de turismo habilitadas para operar en pesos y con destinos nacionales.

El anuncio de estos beneficios lo hizo el titular de esa entidad bancaria, Daniel Tillard, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, donde el sábado, en la inauguración, el presidente Javier Milei puso especial énfasis en la creación de medidas para potenciar al sector turístico.

"Como el principal banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente", señaló Tillard en el acto de apertura de la FIT.

El titular de la banca estatal agregó que "también facilitamos el acceso a las tarjetas en forma inmediata para que más personas puedan acceder a estos beneficios".

Los beneficios en hotelería y hostería tendrán un 10% de descuento sin tope de reintegro, además de planes de 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+.

Los de gastronomía otorgarán un 20% de descuento con un tope de 10 mil pesos por compra, también mediante MODO BNA+.

Además, el alquiler de autos podrá abonarse en 6 o 12 cuotas, mientras que los balnearios contarán con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

En tanto, los pasajes en micros de larga distancia nacionales contarán con un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, y los productos regionales tendrán descuentos del 20% y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de 20 mil pesos por tarjeta.