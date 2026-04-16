El Banco Mundial trabaja en una garantía de 2.000 millones de dólares para asistir a la Argentina

En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su “sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina” para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, “incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”.

Así se pronunció el organismo internacional en un comunicado que fue replicado este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, donde manifestó su agradecimiento.

El Grupo Banco Mundial señaló que está trabajando “en una garantía de hasta 2.000 millones de dólares” para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina.

También está dirigido a “reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, expresó el organismo en el texto.

El comunicado se conoció después de la reunión que mantuvo el ministro de Economía argentino con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las entrevistas que mantiene en Washington.