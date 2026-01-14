El Banco Mundial proyecta que Argentina crecerá un 4% en 2026

Un informe del Banco Mundial señala que Argentina crecerá un 4% en 2026, lo que la ubica entre los tres países de la región que mayor expansión económica tendrán este año junto a Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

El relevamiento del organismo internacional destaca que el crecimiento de la economía argentina tuvo un freno parcial a raíz del período electoral y que ese freno hizo bajar en medio punto las expectativas para este año.

La previsión surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, en el cual la entidad precisó que “se proyecta que el crecimiento de Argentina se modere al 4% en 2026 y que se mantenga en el 4% en 2027".

El Banco Mundial expresó que “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”.

Además, remarcó que “el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras” y agregó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”.

A nivel general, el Banco Mundial remarcó que la economía global “está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas”.

En este sentido, prevé que el crecimiento mundial se mantendrá estable en los próximos dos años, con una ligera caída al 2,6 % en 2026 para luego aumentar al 2,7 % en 2027, “en lo que constituye una revisión al alza con respecto a la previsión de junio”.

Sobre este panorama, Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, sostuvo que “cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”.