El Banco Mundial prevé que la economía argentina crecerá 3,6% este año

El jefe del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson, analizó la proyección del Banco Mundial que estima un crecimiento del 3,6% para este año y destacó que se trata de una señal alentadora tras más de una década de estancamiento económico. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, el economista explicó que la actividad del país atraviesa un período prolongado sin crecimiento sostenido desde 2011, por lo que recuperar una senda de expansión resulta clave para mejorar indicadores sociales.

“Argentina tiene que volver a crecer, porque todas las variables sociales que estamos discutiendo dependen de eso”, sostuvo.

Bolis Wilson señaló que el primer paso para alcanzar ese objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, algo que consideró indispensable para que la economía pueda desarrollarse.

“No conozco ningún país en el mundo que haya logrado desarrollarse con el nivel de inestabilidad que tenía Argentina”, remarcó.

El economista también destacó que el país cuenta con condiciones estructurales favorables, como abundantes recursos naturales y la ausencia de conflictos geopolíticos internos.

“Argentina tiene recursos naturales, no tiene guerras ni conflictos religiosos o raciales, por lo que tiene muchas condiciones para poder desarrollarse”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el desafío será impulsar la inversión, tanto local como extranjera. Según explicó, existen importantes fondos de argentinos fuera del sistema que podrían canalizarse hacia la economía si se consolida la confianza.

“Para que haya inversión tiene que haber credibilidad y confianza en que el rumbo económico se va a sostener”, indicó.

Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Comercio expresaron su respaldo a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso.

Su presidente, Mario Grinman, consideró que la actualización normativa puede favorecer nuevas inversiones y dinamizar distintos sectores de la economía.