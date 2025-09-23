El Banco Mundial anunció un apoyo de 4.000 millones de dólares

El organismo internacional anunció este martes en un comunicado que “está acelerando su apoyo a la Argentina, combinando financiamiento para el sector público con inversión” y “movilización del sector privado para desplegar hasta US$4.000 millones en los próximos meses en respaldo de la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo del país”.

“El paquete apuntará a apoyar motores clave de competitividad”, afirmó el Banco Mundial y mencionó: “potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”.

Asimismo, señaló que “este paso avanza sobre el paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril” y agregó que “refleja la firme confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo”.

“Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, expresó el organismo.