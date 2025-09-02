El banco Morgan Stanley recomendó invertir en activos argentinos 

El banco Morgan Stanley, uno de los operadores financieros más importantes de Wall Street, recomendó a los inversores comprar bienes y valores argentinos que según sus estimaciones podrían arrojar ganancias del 20% en dólares.

El informe del banco estadounidense recomienda "posicionarse largo en activos argentinos" pese a la volatilidad cambiaria y a la incertidumbre política porque los precios de los activos están muy bajos y tienen que crecer en los próximos meses, sobre todo a partir de la finalización de las elecciones.

"Esto abre una oportunidad histórica para quienes se animen a entrar", destaca el informe de uno de los mayores operadores financieros del mundo.

Además, aclara que los rendimientos están atados a que La Libertad Avanza logre buenos resultados en los próximos comicios bonaerenses y nacionales que le permitan continuar con sus reformas.

Para Morgan Stanley, Argentina recuperará acceso a los mercados internacionales de deuda luego de las elecciones.

El banco estima que las elecciones del domingo próximo en la provincia de Buenos Aires, que representan el 38% del padrón y donde la LLA perdió por apenas 1,5 puntos en 2023, pueden anticipar una tendencia de los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Morgan Stanley prevé que Milei pasará de 39 a más de 80 bancas tras los comicios de octubre, un número que le alcanza para blindar vetos presidenciales y encarar las reformas pendientes en materia de código laboral, impuestos y pensiones.

"Si se concretan las mismas se reactivaría la inversión y el crecimiento potencial", sentenció el informe para grandes inversores.