El Banco Central sumó más dólares y las reservas alcanzaron un nuevo máximo en la gestión de Milei

La autoridad monetaria sigue sumando dólares para reforzar y aumentar las reservas internacionales y hoy alcanzó un nuevo máximo en la presidencia de Javier Milei.

EL BCRA anotó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Ese número se reinició luego de no registrar intervención alguna hacia finales de julio, quebrando una racha de 135 jornadas al hilo con compras.

En concreto, hoy adquirió 89 millones de dólares en el mercado mayorista y ya lleva acumulados 16.770 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario.

El mismo tiene como objetivo acumular entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Por otro lado, las reservas anotaron una suba diaria de 340 millones y llegaron hasta los 50.342 millones, marcando un nuevo máximo en la gestión libertaria y desde hace siete años, cuando las mismas se ubicaban en torno a los 50.100 millones bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las reservas ya habían superado la barrera de los 50.000 millones en la gestión libertaria: la primera fue a comienzos de agosto, cuando alcanzó los 50.059 millones, seguido por el 19 del corriente mes (50.002 millones).

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno ya adelantó que el BCRA comprará otros 10.000 millones para sumar a las reservas.