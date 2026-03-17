El Banco Central sumó 50 días consecutivos de compras de dólares y ya supera los 3.400 millones en 2026

Bajo un contexto de estabilidad en el tipo de cambio, la entidad encadenó 50 jornadas consecutivas con compra de divisas.

Este martes sumó otros 73 millones de dólares, elevando el total acumulado en el año a más de 3.400 millones de dólares.

Desde el comienzo de la cuarta etapa del esquema monetario en enero, el Banco Central incorporó 3.421 millones de dólares, cifra que representa poco más de un tercio del objetivo anual fijado para 2026.

Para concretar estas adquisiciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de ese dinero a través de colocaciones de deuda interna.

En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía optó por no expandir la base monetaria, con la intención de evitar presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

El dólar se mantuvo estable cerca de 1.400 pesos y amplió la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista quedó sin cambios a 1.396 pesos y al público cerró a 1.415 pesos.

Así, con mínimas oscilaciones, el dólar confirmó la reciente estabilización en un umbral de los 1.400 pesos que asoma como un nivel sostenible ante la inminencia de la llegada de las divisas del campo.

Son claves la concentración de las liquidaciones por exportaciones de granos y sus derivados industriales prevista para el segundo trimestre del año y que puntualmente en mayo marca el récord estacional de superávit fiscal y recaudación por retenciones.

Con un monto sostenido de 423,4 millones de dólares en el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes a 1.396 pesos, todavía cerca del piso de 2026 en 1.370,50 del 23 de febrero.

El tipo de cambio mayorista bajó un peso en marzo y unos 59 pesos o 4,1% desde el inicio de 2026.