El Banco Central pronosticó un fuerte crecimiento de las exportaciones a partir de 2026

Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que las exportaciones totales de bienes de la Argentina ascendieron a 89.500 millones de dólares en 2024, un 15,4% del PBI y un 19% más que en el año anterior y destacó que en los próximos años los envíos al exterior llegarán a los 143.800 millones de dólares.

El análisis de la entidad bancaria destaca que hacia 2030 el volumen exportado permitirá casi duplicar la balanza comercial y alcanzar un superávit cercano a los 42 mil millones de dólares.

"La Argentina tiene un enorme potencial para aumentar de manera exponencial sus exportaciones en alimentos, energía y minerales, tres de las principales fortalezas del país, además de los servicios basados en el conocimiento", subraya el informe del Banco Central.

El análisis del organismo a cargo de Santiago Bausilli destaca que solo las exportaciones totales de combustibles pasarán de 10.400 millones de dólares en 2024 a 36.700 millones de dólares en 2030.

El otro sector con mucho potencial para aportar divisas a la economía es la minería, sobre todo a través del litio, el oro, la plata y el cobre.

"De los 7000 millones de dólares de exportación del sector minero en 2025 podría pasarse a 15.600 millones de dólares en 2030", indica el trabajo.

En ese sentido, Ricardo Carciofi, investigador principal de desarrollo económico de Cippec, consideró que "las proyecciones de exportaciones anuales que están en los trabajos del Fondo Monetario Internacional marcan un crecimiento en dólares de alrededor del 6 o 7% todos los años y si eso se cumple, estaría muy bien, pero depende de que se materialicen las inversiones".

Este proceso de aumento de las exportaciones también recibirá un fuerte impulso en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), donde distintos sectores ya impulsan proyectos con inversiones por 15.000 millones de dólares.

El RIGI otorga beneficios fiscales al reducir impuestos y garantizar estabilidad tributaria por 30 años buscando atraer capitales de largo plazo y potenciar exportaciones.