El Banco Central modificará el esquema de bandas cambiarias a partir de 2026

El Banco Central informó este lunes en un comunicado que, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC.

El economista y director de la Fundación internacional Bases, Martín Sarano, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó la relevancia de que el Banco Central inicie un ciclo de compra de reservas. Con esto "se iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios".

Además, prevé un aumento de la base monetaria del 4,2 por ciento actual a 4,8 por ciento del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de 10 mil millones de dólares sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

El Banco Central sostuvo que un aumento adicional de la demanda de dinero de 1 por ciento del PBI podría llevar las compras a 17.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.

El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5 por ciento del volumen diario del mercado de cambios.

También el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado, según las principales medidas anunciadas.

El organismo aclaró que "mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”.

“En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico", señaló.

El comunicado titulado “Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de re-monetización 2026”, anunció el inicio de una nueva fase del programa monetario “con el fin de consolidar la estabilidad de precios”.

En ese contexto, manifestó que los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizará el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional.

“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”, fundamentó el BCRA.

Sostuvo que el manejo de la política monetaria “se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.