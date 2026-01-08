El Banco Central cerró un préstamo por US$3000 millones con bancos internacionales antes del vencimiento de deuda

El economista de la Fundación Libertad Agustín Etchebarne en diálogo con el equipo de Creer o Reventar analizó la noticia y compartió su opinión en Radio Nacional sobre los cumplimientos de deuda de Argentina.

"Estamos en un año mucho más tranquilo, y el gobierno ya entra con un Banco Central mucho más saneado. Bajó más del 90 % lo que era la deuda del Banco Central", dijo. "Se sacó este crédito de US$3000 millones y con eso se cubre el tema. Pero recordemos que el gobierno tiene súperavit fiscal, y esa es la clave porque los intereses los pagas con eso", agregó.

"Cada vez que pasamos uno de estos escollos se va tranquilizando la situación. Lo más importante fue ganar las elecciones el año pasado, porque la mayoría del pueblo argentino está de acuerdo con este camino. Esto no era algo sencillo porque veníamos de un desmadre total", sostuvo Etchebarne.