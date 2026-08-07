El Banco Central alerta por estafas virtuales con inversiones que vacían cuentas bancarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y especialistas en ciberseguridad, como Emiliano Piscitelli, CEO de Beygoo, advirtieron sobre una nueva modalidad de fraude digital que utiliza la identidad del organismo. Los delincuentes difunden videos manipulados con inteligencia artificial donde simulan declaraciones de funcionarios públicos para promocionar falsas plataformas de inversión de alta rentabilidad. El objetivo principal de este engaño es capturar los datos confidenciales de los usuarios y obtener acceso directo a sus fondos.

En diálogo con 100% Nora, el especialisto dijo que "los estafadores suelen utilizar la marca de alguna empresa o entidad conocida para hacer la estafa; en este caso, el Banco Central. Algunas de estas estafas están muy bien elaboradas".

Piscitelli, además, remarcó que "las redes sociales son los medios habituales de viralización de las estafas. Hay que estar muy atentos para no caer en una de ellas".

Además de las piezas audiovisuales falsas, la maniobra delictiva incluye contactos directos mediante correos electrónicos, WhatsApp y mensajes de texto.

Bajo esta modalidad, los estafadores exigen a las víctimas un pago anticipado en dólares con la falsa promesa de liberar o autorizar una transferencia financiera proveniente del exterior.

Las autoridades recuerdan que el BCRA no realiza llamadas ni envíos de mensajes para solicitar datos personales, claves de acceso ni transferencias de dinero bajo ningún concepto.