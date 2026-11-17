El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Beteta, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el balance que dejó la histórica visita del papa León XIV a la región. El dirigente remarcó que "este elemento humano de familiaridad, de amistad y de estar con la gente que conocía ha sido evidentemente lo más notorio y lo más importante", al recordar que el pontífice residió más de dos décadas en suelo peruano antes de su elección.

En ese sentido, Beteta estructuró los resultados del viaje en tres niveles fundamentales: la dimensión afectiva y familiar, el impacto político-económico de sus discursos y la necesidad de unidad en la Iglesia local.

En el plano de la vida eclesial, el entrevistado advirtió que la Iglesia peruana atraviesa una etapa de fragmentación que requiere recuperar la cercanía pastoral.

Al respecto, subrayó el mensaje del Santo Padre a los obispos al señalar que "están hechos para la comunidad y para la gente, no para estar dando debates y haciendo política".

Asimismo, destacó como un hecho inédito el gesto del Santo Padre de renovar su documento nacional de identidad peruano en la RENIEC durante su estadía.

Beteta concluyó que, a pesar de los inconvenientes técnicos en el sonido de la misa de clausura ante más de un millón y medio de fieles, la visita dejó un saldo profundamente positivo e inspirador.