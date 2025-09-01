El avión de la jefa de la UE sufre una interferencia de GPS, posiblemente de origen ruso

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia en su sistema de navegación GPS al intentar aterrizar en Bulgaria este domingo. El avión aterrizó sin problemas. Una fuente familiarizada con la situación indicó que los pilotos aterrizaron utilizando mapas impresos.

En diálogo con Viva la Pepa, Jorge Polanco, capitán de Aerolíneas y consultor aeronáutico de todas las especialidades de la aviación, reconoció que "indudablemente fue una interferencia. Fue un acción deliberada, con la intención de causar malestar”.

Vale recordar que Von der Leyen y la Comisión han apoyado firmemente a Ucrania en su intento de defenderse de la agresión no provocada de Rusia. Fue una de las líderes europeas que asistió a la cumbre del presidente Donald Trump sobre Ucrania la semana pasada y ha instado reiteradamente a los Estados miembros de la UE a asignar más recursos para ayudar a Ucrania.

El incidente ocurrió mientras visitaba los Estados miembros del este del bloque para buscar apoyo a Ucrania