El auge del celibato: cada vez más jóvenes eligen estar solos y redefinen el amor moderno

Lo que antes se asociaba al fracaso sentimental hoy se redefine como una elección consciente, impulsada por la independencia económica, los cambios culturales y la irrupción de las redes sociales en la vida afectiva. La licenciada Anabella Serventi, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que "el celibato es estrictamente la soltería: estar sólo".

En los últimos años, las cifras de solteros registraron un crecimiento significativo en los países desarrollados. El fenómeno se observa principalmente en grupos de edad jóvenes, de 25 a 34 años. Antes, el celibato se asociaba al fracaso o a la soledad no deseada. Hoy, muchas personas lo consideran una elección legítima, símbolo de independencia y libertad personal.