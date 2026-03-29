"El atletismo me ha dado muchas cosas importantes. Es mi pasión y algo que haría toda mi vida”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el maratonista Eulalio “Coco” Muñoz, uno de los grandes referentes del atletismo nacional.

Nacido en Gualjaina, provincia de Chubut, el atleta de fondo logró la mejor marca en maratón de la historia argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con un registro de 2 horas, 16 minutos y 35 segundos.

En tanto, a días de conmemorarse un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, en la Historia que corre dialogamos con Luis Amado Escudero, veterano del conflicto bélico, que integró el grupo de artillería.

En vísperas del Día del Veterano y de los Caídos, nos contó detalles de la 11º edición de Maratón Héroes de Malvinas en Córdoba, prevista en la capital provincial el 12 de abril.

"Es una carrera distinta, hay mucho de emotividad. Todos pueden ir y caminar o estar ahí y darles un cariñoso saludo y aplauso a los veteranos que van a estar presentes".

Con el joven referente del atletismo argentino, repasamos sus inicios en el deporte, su trayectoria y proyectos.

“Nací y me crie en Guajaina. Esquel es una ciudad que mezcla muy bien el turismo y el deporte. El deporte es como una parte fundamental”. “Comencé en una carrera de 12 kilómetros en mi pueblo. Pude ganar y me gustó que me hayan dado un trofeo. Ese fue el punto cero”. “Yo no tenía mucha información sobre el atletismo y tomé una decisión acertada de empezar a correr y de encontrarle el gusto a las competencias”. “Fui segundo en el primer nacional, y el hecho de ser subcampeón argentino significó algo muy importante para mi pueblo y me incentivó a querer seguir creciendo”.

También, habló de su entrenador, Rodrigo Pelaez, con quien dijo “hemos podido conseguir algunas cosas y seguimos con muchos sueños por delante y trabajando para eso”.

“Fue lo máximo, todo atleta siempre quiere llegar a lo máximo en su deporte. He tenido la suerte y oportunidad de poder estar en los Juegos Olímpicos y en un Mundial”. “Hacer una buena carrera fue lo más importante, compartir los logros con la gente que uno va a representar es lo más hermoso y fue un cierre espectacular”.

Por otro lado, Coco habló de la lesión que lo tuvo “seis meses sin poder casi caminar”.

“Se hizo muy difícil”, reconoció, pero “gracias a Dios lo sacamos adelante” y valora la contención de la familia y amigos, en especial, de su pareja Ariela.

“Ella fue la principal que tuvo que bancarme y me ayudó todo el tiempo a salir adelante. Es una parte fundamental de mi vida”. “Es un viaje de ida la maratón, es algo hermoso. Yo recomiendo una vez en su vida tienen que correr un maratón. Lo más importante es el camino, disfrutar el proceso, el día a día”.

“El atletismo me ha dado muchas cosas importantes, soy más que agradecido. Amo este deporte, es mi pasión y algo que haría toda mi vida”, concluyó.