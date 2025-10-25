El asesinato de las turistas francesas

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Cassandre Bouvier tenía 29 años, era francesa e historiadora, había llegado a Buenos Aires por estudios y al conocer a Houria Moumni, de 24 años, se hicieron amigas y juntas viajaron a Salta para recorrer el norte argentino.

El 29 de julio de 2011 un turista correntino las encontró muertas en el Mirador de San Lorenzo, en un cerro a unos 12 kilómetros del centro de Salta.

Habían sido víctimas de un abuso sexual antes de ser asesinadas y, según los registros, habían ingresado a esa reserva natural el 15 de julio alrededor de las 18, dos semanas antes.

Ecos Criminales conversó sobre esta causa con Florencia Durante, Técnica en Periodismo y Licenciada en Criminalística.

“Hay dos teorías: una habla sobre una fiesta vip a la habrían asistido las turistas; y otra, más compleja de que hubo un plan de desvío de fondos entre Salta y Francia” en el que ellas estuvieron implicadas.

“Es probado que quien intervino en esta causa para que se desarrolle como se desarrolló tiene que ser alguien con mucho poder”.

También, Ecos Criminales dialogó con el periodista e investigador francés Jean Charles Chatard, autor del libro "Francesas: Autopsia de un doble asesinato".

“Es un caso que después de 14 años no se resolvió”, remarcó.