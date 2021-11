El artista que llevó los homenajes de Diego de los murales a la música

El artista comodorense Cristian English, llegó a conmover con su trabajo hasta la propia hija de Diego Maradona minutos antes de su partida, en esa oportunidad había plasmado la imagen de Diego Maradona en el ingreso a una pizzería.

A pedido de fanáticos también plasmó la figura del Diez en un mural de la Plaza 13 de Diciembre de Comodoro Rivadavia donde este fin de semana se hizo un evento solidario con entrega de pelotas y golosinas. Incluso inmortalizó al goleador en un billete.

Este lunes, su canción dedicada al astro del fútbol sono a través del Ranking Argentino de Canciones en las 49 emisoras de Radio Nacional.

"Me han encargado que lo pinte al Diez en muchas ocasiones por suerte y me dieron una foto de él con Dalma poniéndole una foto en el botín, lo pinte como un cuadro en un bastidor de 80 x 80, me lo encargó una persona que vive en Brasil. Siempre me filmó pintando y lo subo a redes, cuando estaba haciendo este video hice una versión propia de Marado'. Yo estaba en diálogo con Damián D'Alessandro estabamos trabajando con un programa de edición, le mostré la canción y me dice no tenes que escribir una canción propia y la hicimos juntos, con una guitarra criolla, un guitarron mexicano y colaboró Gastón Artigas (un comodorense que ahora vive en México), después hicimos algunos cambios en la letra".

