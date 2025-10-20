El arte del "sánguche" de milanesa, con Napo Castellote

Desde Tucumán hasta Buenos Aires, Napoleón “Napo” Castellote llevó su pasión por la cocina regional a “Amnesia”, donde compartió secretos del clásico sánguche de milanesa tucumano, un emblema de identidad cultural que va mucho más allá del sabor.

Entre risas, picante y nostalgia, Napo explicó cómo lograr la textura perfecta, la importancia del pan “sanguchero” y el maridaje infalible con una Mirinda manzana. Además, reveló su trabajo actual con empanadas tucumanas artesanales, que vende al vacío desde la capital, y su participación en eventos y festivales gastronómicos junto a bodegas del país.

Un homenaje cálido a la cocina del norte argentino, sus costumbres y su forma de celebrar la vida a través de la comida.