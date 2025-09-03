El Arte de Vivir y sus prácticas para eliminar el estrés

Incorporar hábitos positivos en nuestra vida como meditar, ir al gimnasio o comer saludable es importante pero puede no resultar tan fácil. Tener una guía que te acompañe durante el proceso, puede ser la diferencia para que el cambio sea sostenible y duradero. Adrián Noriega, en Nunca es tarde conversó con el Director Institucional de El Arte de Vivir, instructor de Técnicas de Respiración y Meditación.

“El arte de vivir es una organización no gubernamental, presente en 180 países, hace 45 años en el mundo, que se dedica a eliminar el estrés y la violencia en la sociedad a través de las técnicas de respiración”, explicó.

"Es como Greenpeace pero para la salud mental, saca la basura emocional", remarcó.

Incluso, Lucas Ejchenbaun se refirió al impacto de la Inteligencia Artificial y cómo puede ayudarnos a sacar provecho de ello en el día a día.

En ese sentido, hizo referencia al encuentro realizado hoy que contó con la ponencia del consultor internacional Ajay Tejasvi en “Inteligencia Emocional en la Era de la IA”.