El argentino que inventó un juego de ingenio que desplazó al Sudoku y publicó la revista dominical del New York Times

El argentino Rodolfo Kurchan es el creador del juego de ingenio que se llama One Up, el cual desplazó al Sudoku y durante 14 semanas fue parte de New York Times Magazine. Es jugado a diario por más de 10 mil personas en todas partes del mundo. Su marca más alta, en promedio, fue de 12 mil jugadores de 145 países

En Ramos generales, explicó en qué consiste el One up y resaltó: "Voy inventando muchos juegos, solo muy pocos llegan al New York Times. Este el tercer juego que me publican".

"Desde chico me gustan los juegos, los números y los acertijos. Todo el tiempo estoy pensando en variantes de juegos", dijo.

Kurchan se convirtió, primero, en creador de acertijos para las revistas de juegos más prestigiosas del mundo, luego comenzó a participar de los encuentros de inventores, de mundiales de resolución de acertijos, entre algunos de los encuentros que destaca. Escribió seis libros sobre estos temas y se convirtió en el máximo referente de los juegos de ingenio de Argentina.

El 9 y 10 de noviembre presentará la 15ª edición del Festival del Ingenio, en Buenos Aires.