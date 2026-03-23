El argentino que conquistó Alemania con alfajores patagónicos

Un emprendedor argentino logró posicionar un producto tradicional en el mercado europeo, llevando los alfajores patagónicos a Alemania y consolidando un negocio que combina identidad y proyección internacional.

Juan Pablo Melchiori, oriundo de Villa Regina, en Río Negro, dialogó con el equipo de Korol en el aire y repasó su historia, al destacar el camino que lo llevó a transformar una iniciativa personal en un emprendimiento en crecimiento.

“El paladar europeo no es tan dulce como el nuestro, pero lo fui adaptando de apoco, pero igualmente ahora les gusta el alfajor tan dulce como lo comemos nosotros. La gente lo adoptó muy bien y en el último tiempo nos buscan por eso. La persona que viene ya sabe con lo que se va a encontrar y es algo que nos diferencia del resto de las variantes que hay acá”, dijo.

Instalado en Alemania desde hace siete años, comenzó elaborando alfajores como una forma de mantener el vínculo con los sabores de su tierra, hasta que esa práctica se convirtió en un proyecto comercial.

Actualmente, su marca “Patagonien” produce alfajores artesanales en la ciudad de Núremberg y los distribuye en distintos puntos de Alemania, además de expandirse a mercados como Italia e incluso a la Argentina.