"El Argentino", el super héroe que acompaña a pacientes que luchan por su vida

Damián Gómez inició hace 6 años "El Club de Héroes" una organización sin fines de lucro dedicada al trabajo voluntario y a la labor social, donde personas disfrazadas de superhéroes visitan hospitales infantiles para brindar apoyo y alegría a los niños que luchan contra enfermedades.

Su objetivo es proteger y acompañar a la infancia vulnerable, llevando esperanza y fuerza a través de sus acciones.

En diálogo con Nunca es tarde, Gómez contó cómo se le ocurrió hacer ese trabajo, con quién lo hace cómo logra financiamiento; e identificó a los que a su entender, son los verdaderos héroes en esta historia.