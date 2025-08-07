"El Árbol de Diego" debutó en Argentina con canciones propias y paisajes del alma

El trío chileno El Árbol de Diego, integrado por Diego, Claudio y Samuel, compartió su historia y su música en La Tarde de la Folklórica, con la conducción de Carla Ruiz, en su primera visita a la Argentina.

Nacido hace más de una década como proyecto personal y emocional de Diego, el grupo rescata la tradición folclórica familiar, nutrida por la figura de su abuela cantora campesina. Las composiciones, impregnadas de sonidos andinos y paisajes emocionales, son el fruto de una búsqueda genuina por expresar lo que no cabe en palabras.

Durante la charla, relataron su vínculo con la música, el folclore como canal colectivo y espiritual, y el camino que los trajo a este lado de la cordillera.

🎶 El Árbol de Diego se presentará el viernes 8 de agosto en el Centro Cultural QueTren de Buenos Aires (Olazábal 1784), y continúa su gira por Montevideo (Sala Magnolio, 9/08), Rosario (13/08) y Córdoba (15/08), antes de regresar a Chile.

🪕 Los artistas pueden encontrarse en Instagram y Spotify como @elarboldediego