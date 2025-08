El ex referí Aníbal Hay en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló sobre el arbitraje en el fútbol nacional. "El arbitraje nacional y general hoy es malo. Hoy son VAR dependientes. No te cobran el penal porque no están seguros, y si lo cobran es por el VAR. No tienen huevos", dijo.

Hay dijo que lo que está faltando en el arbitraje argentino es "la base".