"El arbitraje en Argentina se ha contaminado"

El ex árbitro Guillermo Marconi analizó el arbitraje de Nicolás Ramírez durante el partido entre Boca Juniors y River Plate el domingo pasado en una charla con el equipo de Pasión Nacional.

"Lamentablemente nadie cree en el arbitraje en el país. Está claro que ha sido una muestra más lo de Ramírez, de lo contaminado que está nuestro fútbol. Es inexplicable que habiendo tres árbitros internacionales, que estuvieron hace poco en un Mundial, y no pusieron a ninguno de ellos en el Superclásico", dijo. "Esto es el direccionamiento de la voluntad hacia a los jueces, de parte de la dirigencia", agregó.

"Han estropeado a una generación; nadie cree en el arbitraje ya", expresó Marconi. "Son 30 los que no tienen que estar más en AFA. Debe haber una reeducación. No se puede explicar que no haya un recambio", opinó.