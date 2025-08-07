"El arbitraje argentino tiene cosas por mejorar pero es bueno"

El ex arbitro y nuevo Gerente Técnico del Arbitraje a nivel nacional Fernando Rapallini en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló del presente de esta actividad en Radio Nacional.

"El arbitraje en el fútbol argentino es bueno, aunque es perfectible. Si bien hay errores, eso pasa en todas las ligas del mundo, y las cuestiones por mejorar, también pasa en todas las ligas del mundo. En mi nuevo rol, hay mucho trabajo para hacer", dijo.

Rapallini mencionó que el arbitraje argentino es "referente" en el mundo. "Siempre que haya críticas con fundamentos es positivo. No nos gusta que mientan con algunas cosas, pero tenemos claros los aspectos para mejorar. Buscamos la excelencia. Permanentemente hay una renovación arbitral y hay una cantidad inagotable de talento, que solo lo da el fútbol argentino", agregó.