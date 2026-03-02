El análisis sobre el conflicto de EE UU e Israel contra Irán: la trama del ataque y cuál podría ser la respuesta

El director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA Alejandro Corbacho, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional , analizó las raíces del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió cuáles son las posibles represalias.

"Irán históricamente ha promovido grupos terroristas. También es importante recordar el ataque de octubre al kibutz, en el que se desencadena el conflicto y la zona se pone roja. El ataque del sábado tiene más que ver con impedir el desarrollo de armas nucleares y también de los vectores que pueden transportar dichas armas", dijo.

"Como toda guerra en general, una sabe cómo inicia pero no cómo termina. Si la decisión es correcta o no, la historia lo juzgará", agregó.