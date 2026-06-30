El análisis del triunfo electoral de Keiko Fujimori en Perú

Luego de semanas de conteo, revisión de actas observadas y disputas entre los candidatos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial en Perú y confirmó la victoria de Keiko Fujimori, quien se convertirá en la próxima presidenta del país a partir del 28 de julio.

José Ignacio Beteta Bazán, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes del Perú, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional para analizar el resultado de una elección que mantuvo en vilo al país durante varias semanas debido a la escasa diferencia entre los dos candidatos que llegaron al balotaje.

"Keiko Fujimori es la ganadora y ya no hay nada que hacer. El mercado fue muy claro en dar respuesta. Ahora se han liberado varias inversiones y asuntos económicos positivos", expresó.

Beteta sostuvo que uno de los principales desafíos de la futura mandataria será reconstruir consensos en un país que atraviesa una prolongada etapa de inestabilidad política. Perú tuvo una sucesión de presidentes, crisis institucionales y enfrentamientos entre poderes del Estado durante la última década, un escenario que condicionará el inicio de la nueva gestión.

Según el conteo final de la ONPE, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que su rival, Roberto Sánchez, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia final fue de apenas 49.641 votos, una de las más estrechas registradas en la historia reciente del país.

"Keiko Fujimori tiene la capacidad de hacer las cosas bien y se quedará un buen tiempo en el poder", consideró Beteta Bazán.

La victoria tiene además un significado especial para la dirigente de Fuerza Popular, ya que llega después de tres intentos fallidos por alcanzar la presidencia. Fujimori había perdido las elecciones de 2011, 2016 y 2021, por lo que este triunfo representa su llegada al poder en el cuarto intento electoral.

El resultado también marca el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, un espacio político asociado a la figura del expresidente Alberto Fujimori, cuya gestión sigue generando fuertes debates en la sociedad peruana. La presidenta electa construyó buena parte de su campaña sobre propuestas vinculadas a la seguridad, la estabilidad económica y el combate al crimen organizado.

La proclamación formal por parte del Jurado Nacional de Elecciones está prevista para los próximos días, mientras que la asunción presidencial se realizará el 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones por la independencia peruana. Desde ese momento, Keiko Fujimori tendrá la responsabilidad de gobernar un país polarizado y de responder a demandas urgentes en materia de seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.