El análisis del respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei

Luego de la reunión entre el presidente argentino Javier Milei con su par norteamericano, Donald Trump, en la ciudad de Nueva York, el analista internacional Alejandro Corbacho dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió al respaldo incondicional por parte de Estados Unidos al Gobierno.

"Estratégicamente la Argentina ocupa un espacio importante en la visión de los políticos estadounidenses, ya no somos el lejano conosur, sino que somos un área de gran interés. Entonces, eso ayuda a este apoyo que se materializa, no son solo palabras", afirmó el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA.

"Este apoyo es con dinero y con palabras fuertes, porque hay una coincidencia ideológica en el pensamiento entre el presidente argentino y el presidente estadounidense", manifestó.

Por su parte, el analista económico Ramiro Castiñeira resaltó en Creer o reventar que el apoyo de Trump al Gobierno "permite tranquilizar a los mercados de que el proceso de transición de la Argentina para que termine de salir del socialismo del siglo XXI y vuelva al capitalismo, tiene el apoyo total".

En ese marco, Castiñeira resaltó que "la Argentina es una de los cinco países que tiene superávit fiscal".