El análisis del especialista González Freire sobre el DNU y la Ley Ómnibus

El Dr. Juan González Freire visitó los estudios de Radio Nacional para explicar los principios por los cuáles se discute la Constitucionalidad del DNU.

El reconocido abogado, doctrinario y docente universitario, se encuentra en Catamarca y llegó a la Radio Pública para realizar una crítica razonada acerca del DNU y la Ley Ómnibus que ya comenzó a ser debatida en el Congreso de la Nación. Además analizó algunos artículos y planteó que falta una modificación en el Código que afectó personalmente al presidente Javier Milei cuando demandó a 5 periodistas por daños y perjuicios en el 2022.

Con respecto a la demanda del presidente por afectación al honor y daño moral, expresó en exclusiva que: “Yo conozco el tema de cerca porque escribí sobre eso, cómo puede ser que en esta ley ómnibus no se resalte que hace falta modificar el art. 1771. Es un detalle muy particular pero importante porque la injuria civil no está legislada. Y eso se pasa por alto porque la ofensa al honor, si no es calumnia, es una injuria y se resuelve invocando a la jurisprudencia. Si el presidente lo invocó en su propia demanda ¿porqué no lo incluyeron en la Ley Ómnibus?".

Y agregó que: “Uno no puede pensar que aquél que intenta modificar algo no leyó de determinada circunstancia, uno tiene que estar empapado de lo que quiere modificar. Es una verdadera lástima que no se haya involucrado dentro de esta ley aquello que formo parte del reclamo de aquel que intenta modificar el Código.“El Código Civil se modificó en el 2015 y llevó muchos años porque no se puede hacer a los ponchazos, tiene que estar relacionado en muchas esferas. Porque ya viene con muchas falencias.

Para sancionar un Código no sólo lleva tiempo sino que hay poner mentes preparadas. Creo que una de las cuestiones que existen las confusiones es por la improvisación. Muchos colegas están diciendo que no entienden por qué esta necesidad de éstas modificaciones y por qué de ésta manera, cuando se podría haber hecho muy bien. El código necesita mejorar pero de manera ordenada y amplia”.

Porque sigue sin codificarse la injuria civil cuando es moneda corriente”.