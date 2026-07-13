El análisis de Pablo Tiburzi sobre cómo puede darse el partido entre la Selección Nacional y la Selección inglesa

El enviado especial de la TV Pública Pablo Tiburzi analizó en Pasión Nacional las posibilidades que puede tener la Selección Nacional para el partido del miércoles frente a la Selección inglesa.

"La salida de Inglaterra es sobre izquierda siempre, llega de área a área Nico O'Reilly. A mitad de la cancha puede tomar la pelota Bellingham, y puede ser que se retrase Harry Kane, pero son los hombres que lleguen al área contraria para anotar", mencionó,

De la Selección Nacional, Tiburzi destacó el desempeño de Dibu Martinez y dijo "volvió a todo su nivel". "Podemos rescatar la fuerza interior y la garra del equipo, pero el nivel futbolístico ha sido mediocre", agregó.