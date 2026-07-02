El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del escritor sanjuanino, psicólogo y promotor de la lectura, Luis Ávila, coordinador de Literatura en la Subsecretaria de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación.

También, visitó el programa el compositor Martín Bianchedi, productor de música para teatro y cine; realizó la dirección musical de El otro lado de la cama, La Naranja Mecánica, El diario de Adan y Eva y otros

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Ávila, abordamos su decisión de venir a vivir a Buenos Aires hace un año y asumir el rol de coordinador de Literatura, lo cual constituyó un “desafío enorme”.

“Era dejar la parte laboral estable para perseguir los sueños artísticos. No me arrepiento para nada”. “Estoy agradecido con las autoridades. En Buenos Aires tenés uno de los polos culturales de editoriales principales del mundo, librerías en cada esquina”. “El amor por la lectura, el hábito de la lectura lo adquirí gracias a las bibliotecas populares”. “El proceso de lectura y el placer de leer obras con todos los tintes federales de todo el país tiene un valor enorme”.

El escritor y psicólogo sanjuanino es autor del guion original de la obra de danza-teatro "La Salamanca", basada en el clásico mito folclórico argentino, que se presentó en la Sala Argentina del Palacio Libertad, y nos contó cómo fue el proceso creativo.

También, en la entrevista charlaron sobre otros de sus proyectos como la trilogía Bad Boys, publicada originalmente en la plataforma Wattpad, que se convirtió en un éxito con casi diez millones de lecturas en un año.

En tanto, en la charla con el compositor Martín Bianchedi, nos anticipó su labor en la dirección musical de “El mago de Oz” que se podrá ver en el Teatro Nacional Cervantes en las vacaciones de invierno.

“Está buenísimo, estoy muy contento, me cuesta hablar de algo con lo que estoy involucrado con tanta pasión”.

“Quería respetar la esencia de lo que había pero Damián puso un talento y un amor que estoy encantado y sorprendido”, admitió sobre la adaptación, arreglos y la dirección musical de Mahler, hijo.

Por otro lado, Bianchedi repasó su trayectoria profesional y los mayores desafíos que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Mi cuna no fue de lo más académica”, señaló.

Adelantó además los proyectos actuales, entre los cuales, hay uno enfocado para adolescentes sobre las apuestas, que intentará llevar a los colegios, y que se llama “Un faro en el mundo”.