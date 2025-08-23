“El amor es el motor para acercarnos a la felicidad”

En un nuevo encuentro con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del psicoanalista y escritor, autor de “El lado oscuro del amor” y “La vida, un camino”.

La infidelidad, la ansiedad, el estrés y el amor fueron algunos de los ejes sobre los que giró la charla con el psicólogo clínico.

También, "Macu" conversó con el publicista Carlos Baccetti quien junto a Ramiro Agulla constituyen una de las duplas creativas argentinas más exitosas y formaron hace 23 años la agencia que "se transformó en la tercera mejor del mundo en muy poco tiempo".

Bonomi, que admitió que es “inquieto” y vivió “por muchos lados por que gusta mudarme”, repasó su trayectoria y las razones de su elección profesional.

Explicó que “la ansiedad es un tema muy relevante en estos días” pero también hizo hincapié en la infidelidad, como una problemática “que aparece mucho” en las sesiones con sus pacientes.

“Es llamativo que la gente no entiende que hay que aprender a irse a tiempo de lo que no funciona”, dijo, ya sea “de un matrimonio, de una pareja que no anda bien, de un trabajo en el que estamos cómodos”.

“Hay muchas razones por las que la gente se queda en un lugar que no funciona pero no se dan cuenta que se están perdiendo la vida”, reflexionó.

Por otro lado, Bonomi reparó en el estrés y advirtió que, si bien “es una respuesta normal del organismo, cuando es continuo, es cuando nos daña más”.

Consultado por Mazzuca sobre su último libro, en el que hace foco en el amor, lo consideró como “el motor para acercarnos a la felicidad y el lazo mágico que nos une con los demás”.