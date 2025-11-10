"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el General de Brigada del Ejército Argentino, Jorge López Stanic, Director General de Administración del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

Nació el 13 de mayo de 1968, en la provincia de Salta; egresó en 1989 del Colegio Militar de la Nación y es paracaidista militar de la Argentina.

Además de conocer más sobre su rol actual y formación, dialogaron sobre su vida personal y familiar.

“Yo hice Liceo Militar desde los 12 años, hace 44 años uso borceguíes”. “El paracaidismo es una actividad bastante controlada, es muy seguro. No es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a algún lado”. “Fuimos el quinto país en el mundo en tener paracaidistas”. “Casi la mayoría de los salteños somos de la Caballería, y elegimos por la tradición del general Martín Miguel de Güemes que sigue arraigada aún”. “El amor a la Patria lo tenemos todos pero lo trascendente es estar dispuesto a dar la vida por ella”.

“Soy una persona común, padre de familia, trato de ser buen cristiano”, resumió.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.