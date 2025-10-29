“El alucinante viaje de Patricio Rey”: historia, archivo y rock en Las Horas Oscuras

Hidroman y Miguel Funes presentan su documental sobre los orígenes de Los Redondos

Los realizadores Hidroman y Miguel Funes, integrantes del colectivo Comando Luddista, visitaron Las Horas Oscuras, el programa conducido por Leo Acevedo, para hablar del documental El alucinante viaje de Patricio Rey, una obra que reconstruye los primeros pasos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El film, que demandó más de ocho años de investigación y trabajo autogestivo, reúne material inédito, testimonios y documentos que revelan la etapa más desconocida de la banda platense. “Queríamos mostrar cómo se gestó esa energía colectiva, antes de la masividad”, contaron los directores durante la entrevista.

El alucinante viaje de Patricio Rey se convirtió en una pieza fundamental para entender la historia del rock argentino, tanto por su valor documental como por su mirada poética sobre la cultura independiente y el espíritu libertario de Los Redondos.

Los cineastas adelantaron que la próxima proyección del documental será el viernes 31 de octubre a las 20 horas en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), una función especial con presencia de los realizadores y charla posterior con el público.

Una emisión intensa de Las Horas Oscuras, donde el rock, la memoria y la autogestión se cruzaron en una charla tan apasionada como necesaria.