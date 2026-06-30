El algoritmo del gol: la inteligencia artificial revoluciona el fútbol moderno

La inteligencia artificial ha transformado radicalmente el fútbol moderno al optimizar el rendimiento físico, redefinir las decisiones arbitrales y mejorar la experiencia de los aficionados en los estadios. Lo que hace unos años parecía ciencia ficción hoy es una realidad consolidada que ha modificado por completo el modelo de negocio de la industria deportiva.

Esta evolución tecnológica no solo permite procesar miles de datos biométricos en tiempo real para prevenir lesiones, sino que también ofrece a los cuerpos técnicos herramientas predictivas capaces de diseñar estrategias tácticas automatizadas antes de saltar al terreno de juego.

Por este tema, la especialista en inteligencia artificial y automatización, Belén Ortega, en diálogo con 100% Nora, dijo que "es un mundial lleno de inteligencia artificial. Incluso, se puede predecir, hasta con un ochenta por ciento de acierto, los resultados de los partidos".

Ortega, además, asegura que "la pelota tiene inteligencia artificial, el VAR, el árbitro, incluso los jugadores fueron scaneados para usar sus figuras para resolver los offside con IA".