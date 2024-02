El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, en diálogo con Nacional Neuquén se refirió al encuentro con el gobernador Rolando Figueroa en Chos Malal del que participaron los intendentes de toda la provincia neuquina. Rioseco sostuvo que “La convocatoria fue para hacer un acuerdo fiscal y un acuerdo de reciprocidad de obra pública. La razón por la cual fuimos es por defender los intereses de Neuquén, vemos que el ajuste sobre las provincias ha sido feroz, representa casi el 30% del ingreso que tenía la provincia.”

El intendente aseguró que "La coparticipación también bajó, sí se le quita los aportes extraordinarios, los fondos fiduciarios, que representan la estructura y el esqueleto del Estado a nivel federal.Vas sumando ProCreAr, Conectar Igualdad, desde el Programa del Fuego, el subsidio al transporte, el subsidio al gas, a la luz, representa una quita del 30% de los recursos a las provincias. Vemos que ha dejado de lado el Estado en sí mismo, ha perdido el valor del Estado Nacional y está dejando huérfanas a las provincias. Tenemos que salir en defensa de Neuquén.”

Rioseco expuso que en el municipio "Tenemos un plan B, hace 15 años que tenemos superávit fiscal en la ciudad, tenemos un programa muy duro fiscal respecto la financiación, cuidar las finanzas sin descuidar a la gente. Creemos en el superávit fiscal con la gente adentro. El superávit fiscal del presidente Milei es con la gente afuera, digo que es superávit de cementerio. Es tan grande el recorte, todavía la gente no siente el impacto, lo va a sentir en poco tiempo, cuando venga 150% más de gas, de agua, de luz, cuando tenga problemas con el transporte que tenga que pagar mil pesos el boleto. El plan B es que vamos a hacer la obras que nos dejó colgadas Nación con recursos propios, estamos trabajando en eso para hacer una reingeniería de las obras y finanzas para darle continuidad. Una obra es la del Colegio Tecnológico, una obra grande, para nosotros fundamental, de 3000 m² que es una escuela técnica preuniversitaria que estamos haciendo junto con la UTN, otro es un Centro de Cuidados Infantiles y la construcción de 30 viviendas. Vamos a darles continuidad a las tres obras y vamos a seguir reclamando a Nación para que mande los fondos."

Respecto al fondo de obra pública que se planteó en el acuerdo Rioseco afirmó que "Va a permitir el desarrollo de infraestructura interna de cada ciudad que es el atraso que tienen algunas localidades de Neuquén. Diría que es un fondo compensador de obras, esto nace a raíz que Nación se retiró de la obra pública. Nación tenía 400 obras en la provincia y están las 400 paradas, es muy grave porque genera una problemática en el desarrollo de la infraestructura y también laboral y económica con las empresas. Nosotros no paramos ninguna obra, pero es una excepción. La provincia tiene obras grandes como el Hospital Central, loteos sociales, escuelas. El tema de la quita del subsidio al transporte es tremendo porque además hay una ley que lo garantiza, cobra el impuesto en el combustible y está malversando los fondos si el gobierno no lo manda. Lo que está haciendo el gobierno nacional es retirarse del Estado, está haciendo un desguace del rol que tiene y la no existencia del Estado Nacional implica que se va a generar anarquía y el sálvese quien pueda. Me parece que tenemos que tener más solidaridad por eso fui a la reunión."