El agro proyecta una cosecha histórica y mayores exportaciones

Las proyecciones del sector agropecuario anticipan una campaña agrícola récord para la Argentina, con una producción que podría alcanzar hasta 160 millones de toneladas. Este volumen permitiría incrementar significativamente las exportaciones y generar un fuerte ingreso de divisas para la economía.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, dialogó con el equipo de Primer round y destacó las perspectivas del sector ante una campaña que se perfila como una de las más importantes de los últimos años para la producción agrícola. "Si Dios quiere y todo anda bien, la cosecha va a ser muy buena, con récord", expresó.

"Es un clásico de la argentina que el campo siempre esté respondiendo con más producción, siempre y cuando lo dejen trabajar", expresó.

Las estimaciones difundidas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario indican que la mejora en los rindes de cultivos como trigo, maíz y girasol podría impulsar una producción total cercana a los 160 millones de toneladas.

De confirmarse esas proyecciones, las exportaciones del complejo agroindustrial podrían superar los 36.000 millones de dólares, un aporte clave para la generación de divisas en un contexto económico en el que el frente fiscal y cambiario resulta determinante.

El desempeño del sector dependerá también de las condiciones climáticas durante las etapas finales de la campaña y de la evolución de los precios internacionales de los granos, factores que influyen directamente en el resultado productivo y comercial.

Por otro lado, Pino se refirió al impacto que tiene en la Argentina el conflicto en Medio Oriente y manifestó: "Estamos muy distantes de donde están sucediendo las cosas y eso hace que seamos un país muy atractivo, que nos ven a nosotros como lo que somos: potenciales generadores de alimentos, potenciales generadores de energía y minerales".