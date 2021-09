“El agresor de Ivana camina por las calles de Neuquén sin problemas”

La abogada de la familia de Ivana Rosales dijo que “el señor Mario Garoglio está caminando por las calles de Neuquén sin ningún problema”.

Erika Schmidhuber representa a una de las hijas de Ivana, quien murió en 2017 por un ataque epiléptico, una de las consecuencias de las golpizas recibidas por parte de su expareja.

Ayer el Estado argentino firmó el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género. Como complemento de la reparación simbólica se suman medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género, ya que incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género.

“El 18 de abril de 2002 sufrí tres intentos de femicidio en la misma noche. Mi exmarido, Mario Garoglio, intentó ahorcarme con un alambre, después me golpeó con piedras en la cabeza, y me encerró en el baúl del auto creyendo que estaba muerta, para enterrarme. La Policía, gracias a un vecino que intervino, llegó y encontró un charco de sangre, lo siguió hasta el auto y me encontró en el baúl”, así contó Ivana el ataque que sufrió en Neuquén.

Esa noche, Ivana se sentó en un café de la ciudad de Neuquén con su marido y le planteó que quería separarse. En el viaje de regreso (la familia vivía en Plottier, a 25 km), él se desvió del camino, le pasó un alambre alrededor del cuello y apretó hasta que ella se desmayó. Fue tal la paliza que creyó que la había matado, la metió en el baúl del auto y siguió viaje. Cuando Ivana se recuperó del desmayo, empezó a gritar y garoglio detuvo el auto, agarró una piedra y le machacó la cabeza. Quiso escapar y enterrarla en un descampado pero un vecino lo vio y llamó a la policía. Él se entregó. “Soy Mario Garoglio, golpeé a mi mujer y creo que se me fue la mano”, dijo. La Policía llegó a encontrar con vida a Rosales, que estuvo internada en el hospital durante 45 días.

-Al momento de condenar a su agresor, una de las frases del fiscal fue “ella se lo buscó”. Quiere decir que si bien la trató de matar, no es tan grave porque ella se lo buscó. Y se le dio una pena muy baja –dijo la abogada Schmidhuber.

Además de la muerte de Ivana, una de sus hijas –Mayka- se suicidó “porque no pudo soportar toda la situación”. Tanto Mayka como su hermana Abril –quien es la que continuó con la lucha por la condena al agresor- también fueron abusadas por Garoglio.

