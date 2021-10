"El afecto produce gestos, entre esos esta la maravilla del abrazo apretado"

El músico y compositor Víctor Heredia presentó su canción "un simple abrazo" en LU4 Nacional Patagonia. "Creo que la maravilla del afecto produce gestos y entre esos esta la maravilla del abrazo apretado, hemos aprendido a poner en un gesto todo lo que siente un ser humano, asi nació esta letra".

En cuanto, al trabajo de composición indicó que no es la primera vez que trabaja con Pedro Aznar, "pero esto fue muy especial cuando terminé de escribir esta letra el primero en que pensé fue en Pedro, es muy sensible, esta ampliamente capacitado en generar una música para algo que esta leyendo, la verdad la devolución fue inmediata, a los 5 minutos de recibir la letra me hizo un envió musical y me quedé pasmado".

"Pedro lo que me dijo es la verdad es que me encantó y fue todo muy hermoso, luego me envió guitarras y voces. Luego se me ocurrió pensar en un video de abrazos, pero lo sentí como un golpe bajo, pensé de inmediato en Tute y él hizo el video".

DESCARGAR

PANDEMIA

Sobre la revalorización de sus canciones en medio de la pandemia Heredia se manifestó orgulloso. "Siempre dije que las canciones las termina la gente, la gente se ha encargado de terminar canciones mías y las ha termina. En Sobreviviendo, yo decia Hiroshima como una referencia a la guerra, la gente dijo Malvinas. Cuando "Todavía cantamos" se escucha en las marchas por derechos me parece maravilloso porque me siento orgullos, me siento en medio del corazón del pueblo"

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez