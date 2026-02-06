El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos "genera muchas posibilidades de desarrollo"

El Gobierno confirmó que la Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos en el que venía trabajando hace meses, en un contexto marcado por la necesidad de ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el frente externo de la economía argentina.

José Dapena, economista y director de la Especialización en Finanzas de la UCEMA, dialogó en comunicación con Creer o reventar y analizó el alcance estratégico del entendimiento, señalando que este tipo de acuerdos puede representar una oportunidad para mejorar el acceso de productos argentinos a uno de los mercados más grandes del mundo y, al mismo tiempo, generar previsibilidad para los inversores.

"Poder venderle a alguien que es rico genera muchas posibilidades de desarrollo. Los sectores que más se verán beneficiados con este acuerdo son la energía, la minería, el agro y la tecnología", expresó.

Ambos gobiernos habían anunciado en noviembre la firma de un acuerdo dirigido a la eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

Desde una mirada financiera, Dapena explicó que un acuerdo de estas características también puede influir sobre las expectativas macroeconómicas, al enviar señales de integración internacional y alineamiento con economías centrales, al destacar que este acuerdo ocurre cuando "Estados Unidos se está cerrando y está usando la política comercial como una herramienta geopolítica".